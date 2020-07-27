上季中國手機市場　華為份額創記錄　蘋果iPhone銷售增長超30%

儘管新冠肺炎（COVID-19）疫情正在逐漸消退，全球手機市場仍出現明顯下滑。中國二季度智能手機銷售按年下跌17%。

調查機構Counterpoint發佈的報吿顯示，中國第二季度的智能手機銷售按年下跌17%，按月則回升9%。

各大手機廠商和運營商都在通過降低5G設備價格和5G套餐價格推動5G智能手機。圖為2019年推出的華為5G手機。（新華社）

從品牌來看，蘋果（Apple）智慧手機iPhone銷售增長32%，主要因為iPhone11系列產品減價，華為銷售增長14%，僅小米銷售跌35%。5G手機銷售中，華為市場佔有率達60%，其次為vivo、OPPO及小米。

二季度，華為佔據了46％的銷量份額，這一比列也超過了當季vivo（16%）、OPPO（15%）、小米（9%）的總和。

5G智慧手機市場方面，華為、OPPO、vivo、小米佔領了96％的市場。華為在5G智能手機銷量中佔據領先地位，佔市場份額的60％，其次是vivo，OPPO和小米。

就增長而言，蘋果是本季度中國市場增長最快的手機品牌。儘管市場下滑，但由於iPhone 11系列的持續流行和降價，蘋果仍按年增長了32％。iPhone SE 2020也迅速進入2020年第二季度最暢銷的三款iPhone之列。