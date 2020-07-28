《路透》調查﹕分析師上調內地全年經濟增長預測中值至2.2%

中國二季度經濟數據超出外界預期，分析師已將中國第三季度、第四季度經濟增速以及全年增速進行調整。

《路透》周一（27日）報道，後疫情時代的中國經濟將穩步復甦，第二季經濟增長表現超出預期，令分析師紛紛上調全年預估，中值升至2.2%，其中第三及四季度分別為5.2%和6.1%。2021年預計為增長8%。

對超過30家機構的調查顯示，2020年、2021年兩年的居民消費價格指數（CPI）通脹率預計為2.7%和2%。

隨著經濟逐步恢復，政策寬鬆力度也在減弱。受訪機構普遍預計中國人民銀行（央行）三季度會將一年期LPR（貸款市場報價利率）下調10基點至3.75%，此後至2021年均保持不變；一年期定存利率則繼續持穩於1.5%。

野村（Nomura）經濟學家陸挺認為，進入下半年，隨著一系列不利因素的出現，中國經濟復甦的步伐預計放緩。這其中包括：出於防疫而保持社交距離不利於需求恢復；中國加碼刺激政策的意願不強；中美緊張關係升級將衝擊相關出口和製造業投資等。

瑞銀（UBS）的汪濤也指出，預測所面臨最大的下行風險來自疫情再次暴發；此外，中美關係緊張態勢升級（包括美國收緊對華科技出口限制等）、供應鏈存在脫鈎壓力，以及企業利潤前景疲弱，這些因素可能會拖累企業資本開支意願，令貿易和製造業活動承壓。

但他們也指出，在世界經濟整體陷入衰退的背景下，美國經濟可能成為下半年最大的不確定性，是中國出口最大的不確定性，勞動密集型產品出口對出口整體可能形成持續性的拖累，下半年出口可能繼續回升，但依然存在一定變數。

在中美兩國下令互關領事館後，有分析人士指出，中美關係緊張態勢或令貿易和製造業承壓。