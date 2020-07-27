政府﹕6月進口貨值按年跌7.1%　出口按年增幅1.3%

政府統計處公布6月本港整體出口貨值為3,056億元，按年跌1.3%；進口貨值為3,389億元，按年跌7.1%。經季節性調整的數字顯示，2020年次季商品整體出口貨值按季升5.8%，商品進口貨值上升0.3%。

今年6月香港輸往亞洲的整體出口貨值按年升2.1%，對部份地區如台灣及內地，整體出口貨值按年升21.6%及8.8%。可是來自主要供應地的進口貨值均跌，當中美國跌32.8%，日跌幅為9.8%。

若以貨品類別分析，主要包括珠寶﹑金飾及銀器的「雜項製品」出口貨值按年跌29.7%，貨值減62億元，「電動機械﹑儀器和用具及零件」和「辦公室機器和自動資料處理儀器」的出口貨值，分別按年增加147億元（12.3%）及56億元（19.3%）。

進口貨值中，「非金屬礦物製品」按年跌85億元，跌幅逾5成，「攝影儀器﹑設備和供應品﹑光學器材及鐘錶」按年跌43億元，跌幅為43.8%，「雜項製品」跌近3成，貨值減少63億元。

政府發言人表示，上月商品出口的按年跌幅減慢，主要反映輸往內地的出口加快。兩季合計，商品出口貨值按年下跌4.3%，較首季的9.7%跌幅顯著收窄。新冠肺炎疫情嚴峻，威脅環球經濟前景，加上中美緊張關係為市場增添不確定性，料香港的商品出口表現短期內持續受制。