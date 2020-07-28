【持續更新】東風集團乘A股強勢東風　擬登陸創業板　爆升逾25%

美國科技股再次高漲，市場本周聚焦蘋果、亞馬遜、Facebook同Alphabet本周公布的季度業績，以及聯儲局議息會議。而今日凌晨，美國了公布新一輪新冠疫情救助計劃，規模達1萬億美元。此外，美國藥廠Moderna表示，旗下新型肺炎疫苗將在安全及效率方面進行測試，估計年底時可以廣泛應用。

【10:36】東風擬登陸內地創業板 爆升逾25%

東風（0489）擬於深圳創業板發行9.57億股A股，為擴大後已發行總股本數目10%。資金用於全新品牌高端新能源乘用車項目﹑新一代汽車及前瞻技術開發項目﹑數字化平台及服務建設項目，以及補充營運資金。

受到有關消息刺激，東風曾高見6.48元，最新報6.42元，升25.6%。

【10:05】港視抽升逾3%

香港電視續升3.3%至8.06元，再破頂！本港疫情嚴峻，政府加大抗疫力度，投資者押注網購平台HKTVmall生意再增，推動股價炒上。

目前，港視市值已衝破70億元至71.04億元。

【09:42】亞太區股市早段上揚

亞太區股市早段上揚，日股升79點或0.4%，最新報22795點，澳洲ASX 200指數最新報6098點，升53點或0.9%，台灣股市升440點或3.5%，最新報13029點，南韓KOSPI指數最新報2260點，升42點或1.9%。

【09:39】內地股市早段上揚

內地股市早段上揚，上證最新報3229點，升24點或0.8%，深成最新報13121點，升144點或1.1%，滬深最新報最新報4568點，升40點或0.9%，創業板最新報2664點，升32點或1.3%。

【09:20】恒指高開339點 騰訊升近2.9%

恒指高開339點，開報24942點。國指高開142點，開報10218點。美股科技股隔晚大漲，騰訊（0700）今早高開2.9%，開報535元；阿里巴巴（9988）升2.1%，開報244元。美團（3690）升2.8%，開報190.1元。

港交所（0388）升1.8%，開報360元。建行（0939）、平保（2318）升1%；滙豐（0005）逆市跌0.1%，低見35.3元。