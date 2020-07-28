【持續更新】滙豐控股逆市續尋底　失守35元　恒指半日升129點

美國科技股再次高漲，市場本周聚焦蘋果、亞馬遜、Facebook同Alphabet本周公布的季度業績，以及聯儲局議息會議。而今日凌晨，美國了公布新一輪新冠疫情救助計劃，規模達1萬億美元。此外，美國藥廠Moderna表示，旗下新型肺炎疫苗將在安全及效率方面進行測試，估計年底時可以廣泛應用。

【12:02】恒指半日升129點

恒指中午收市報24733點，升129點；國指中午收市報10158點，升83點，成交額為619.9億元。

滙控（0005）今日繼續尋底，曾低見34.6元，中午收市報34.7元，跌1.8%；旗下恒生（0011）升0.2%，中午收市報122.8元。將於周四（30日）公布中期業績的渣打（2888），跌0.7%，收市報41.6元。

科技股方面，騰訊（0700）勁升4.2%，中午收市報542元，網易（9999）升1.7%，中午收市報141.2元，美團（3690）升2.2%，中午收市報189元。

至於上日表現突出的港視（1137），今早曾再創新高，高見8.21元，中午收市報7.78元，跌0.3%，759阿信屋母公司CEC國際（0759），中午收市報0.87元，跌4.4%，日清食品（1475）同樣創新高後調頭向下，中午收市報7.48元，跌2.9%。

金價今日再次破頂，惟金礦股向下，招金（1818）跌10.4%，中午收市報9.82元；山東黃金（1787）跌5.4%，中午收市報23.55元。

【11:38】內地股市半日上揚

內地股市半日高收，上證中午收市報3224點，升19點或0.6%，深成中午收市報13109點，升132點或1%，滬深300中午收市報4559點，升30點或0.7%，創業板中午收市報2656點，升24點或0.9%。

【11:13】滙控跌1.4%

近期處於弱勢的滙控（0005），今日股價失守35元，最新報34.85元，跌1.4%。

【10:36】東風擬登陸內地創業板 爆升逾25%

東風（0489）擬於深圳創業板發行9.57億股A股，為擴大後已發行總股本數目10%。資金用於全新品牌高端新能源乘用車項目﹑新一代汽車及前瞻技術開發項目﹑數字化平台及服務建設項目，以及補充營運資金。

受到有關消息刺激，東風曾高見6.48元，最新報6.42元，升25.6%。

【10:05】港視抽升逾3%

香港電視續升3.3%至8.06元，再破頂！本港疫情嚴峻，政府加大抗疫力度，投資者押注網購平台HKTVmall生意再增，推動股價炒上。

目前，港視市值已衝破70億元至71.04億元。

【09:42】亞太區股市早段上揚

亞太區股市早段上揚，日股升79點或0.4%，最新報22795點，澳洲ASX 200指數最新報6098點，升53點或0.9%，台灣股市升440點或3.5%，最新報13029點，南韓KOSPI指數最新報2260點，升42點或1.9%。

【09:39】內地股市早段上揚

內地股市早段上揚，上證最新報3229點，升24點或0.8%，深成最新報13121點，升144點或1.1%，滬深最新報最新報4568點，升40點或0.9%，創業板最新報2664點，升32點或1.3%。

【09:20】恒指高開339點 騰訊升近2.9%

恒指高開339點，開報24942點。國指高開142點，開報10218點。美股科技股隔晚大漲，騰訊（0700）今早高開2.9%，開報535元；阿里巴巴（9988）升2.1%，開報244元。美團（3690）升2.8%，開報190.1元。

港交所（0388）升1.8%，開報360元。建行（0939）、平保（2318）升1%；滙豐（0005）逆市跌0.1%，低見35.3元。