台積電飆逾9%　成全球十大市值上市公司　為何斷供華為無礙升勢？

半導體代工龍頭台積電（TSMC）股價在台北上漲9.4%，成為全球第十大市值股票；延續台積電於週一美股ADR逾12%升幅走勢。

台灣《工商時報》週一（27日）報道稱，英特爾（INTEL）已與台積電達成協議，預訂了台積電2021年18萬片6納米晶片產能。

超微(AMD)方面，為了在英特爾7納米晶片進展延遲的情況下更快佔領處理器市場，將加大對台積電7/7+納米制程下單量，預計2021年全年7/7+納米晶片的訂單增加到20萬片，與2020年相比約增加一倍，有望2021年成為台積電7納米晶片的最大客戶。

受訂單激增的利好消息影響，台積電股價近日大幅上漲。（Reuters）

據《第一財經》此前報道，7月16日，台積電在2020年第二季財報會上正式回應有關華為（HUAWEI）問題時表示，現在要確認還言之過早，但就目前情況看，9月14日後台積電將不打算向華為出貨晶圓。

台積電董事長劉德音表示，台積電遵守所有規定，自5月15日起不接受華為新訂單。雖然針對該項規定的意見徵求期剛結束，美國商務部工業和安全局（BIS）目前並未就最終裁決做出調整。他指出，短期看，不能向華為供貨對公司的影響不可避免，台積電正努力與其他客戶合作，填補華為留下的空缺，目前整體進展相對較為順利；長期看，較為樂觀。

市場調研機構拓墣產業研究院指出，針對華為禁令的影響，台積電其他客戶包括超微、聯發科（MediaTek）、英偉達（NVIDIA）、高通（Qualcomm）等訂單已有規劃，應能減少稼動率下滑幅度。

7月16日，台積電發佈第二季度業績。財報顯示，2020年第一季度，台積電營收為3,107億新台幣（約合103.8億美元），按年增長28.9%；淨利潤高達1,208.2億新台幣（約合41億美元），較2019年同期上漲81%。