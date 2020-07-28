大酒店料中期盈轉虧　酒店及投資物業撥備減值6.94億元

半島酒店母企大酒店（0045）發盈警，由於新冠肺炎疫情，導致全球多國發出旅遊警示及取消航班安排，預期截至今年6月底止半年將錄得股東應佔虧損及基本虧損，去年同期則錄得股東應佔盈利2.54億元及基本盈利1.48億元。

大酒店指出，預計上半年投資物業的評估價值將減少約3.65億元，去年同期則增加1.02億元，重估赤字主要源自香港、北京及紐約的半島商場以及香港的山頂凌霄閣。該等投資物業評估價值的減少，主要由疫情對高端零售市場構成負面影響，以及訪港旅客人數大幅減少，導致山頂凌霄閣摩天台428的門票收入明顯下降。

至於非投資物業減值撥備，集團預期馬尼拉半島酒店及伊斯坦堡半島酒店的減值撥備分別約為9,300萬元及2.36億元，即本集團應佔的50%減值撥備。馬尼拉半島酒店的土地租約將於2026年屆滿。該酒店的估值下降，主要基於餘下租期相對較

由於伊斯坦堡半島酒店施工工地出現不可預見的延誤，加上新型冠狀病毒爆發，導致施工工地暫時關閉，令酒店發展工程中斷。除酒店預期延至2022年開業外，區內地緣政治緊張局勢持續及當地貨幣大幅貶值，導致經濟環境欠缺明朗，伊斯坦堡半島酒店的未來經營表現可能亦會受到影響。集團考慮到前景尚未明朗，調低伊斯坦堡半島酒店的估值4.72億元（集團應佔50%），佔酒店完工時的成本約20%，是適當的做法。

大酒店今日收報6.41元，跌2.29%，成交額226萬元。