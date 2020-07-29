【持續更新】恒指半日升29點　重上24800點

多家企業公布季績不理想，美股三大指數下跌，道指收市報26379點，跌205點，3M及麥當勞績後分別跌近5%及2.5%收市。納指收報10402點，跌134點。標指收報3218點，跌20點。

【12:02】恒指半日升29點

恒指中午收市報24801點，升29點；國指升17點，中午收市報10176點，成交額為560.2億元。

科技股今早表現疲弱，騰訊（0700）跌1.4%，中午收市報536元，美團（3690）升1%，中午收市報192.9元，小米（1810）跌0.4%，中午收市報14.8元。

港交所（0388）升0.8%，中午收市報366元。

港視（1137）股價續下跌，中午收市報7.53元，跌3.2%；阿信屋母公司CEC國際（0759）跌5.7%，中午收市報0.82元

【11:37】內地股市半日高收

內地股市半日高收，上證中午收市報3261點，升33點或1.1%，深成中午收市報13391點，升243點或1.9%，滬深300中午收市報4631點，升63點或1.4%，創業板中午收市報2730點，升64點或2.4%。

【09:59】和電曾挫近9% 中期少賺

和記電訊香港﹙0215﹚中期少賺22.34%，派息相應減少。該股今早一度挫近9%，現報1.27元，跌6.6%，成交額811萬元。

【09:35】亞太區股市向下 日股跌近200點

亞太區股市早段向下，日股跌198點或0.9%，最新報22458點，澳洲ASX 200指數最新報6012點，跌8點或0.1%，台灣加權指數最新報12545點，跌41點或0.3%，南韓KOSPI指數最新報2256點，跌0.5點或0.02%。

【09:31】藥明生物料半年多賺58% 股價升3%

藥明生物發盈喜，料上半年公司權益股東利潤按年增58%以上，主要由於集團迅速開展有效的業務連續性計劃，以儘量降低COVID-19疫情對其業務及運營帶來的影響、集團研發管綫引入更多客戶項目，支持全球客戶加快 COVID-19相關潛在療法的開發及生產、集團現有產能利用率的提升，部分被新生產基地產能爬坡及隨著業務增長而增加的行政開支所抵銷、投資、外匯、往年退稅收益及錄得其他營業外收入。

藥明生物開市後升逾3%，報154.7元。

【09:30】內地股市低開

內地股市低開，上證低開5點或0.2%，最新報3221點，深成低開30點或0.2%，最新報13117點，滬深300最新報4559點，低開9點底0.2%，創業板最新報2659點，跌6點或0.3%。

【09:20】恒指低開62點

恒指低開62點，開報24710點。國指低開16點，開報10134點。騰訊（0700）跌1.3%，開報536.5元。港交所（0388）跌2.1%，報368元。

英倫銀行昨發聲明指，正研究是否將銀行取消派息的要求延長至明年，但滙豐（0005）逆市高開0.6%，開報35元。其他金融股方面，友邦（1299）跌近1％。中國平安（2318）跌0.4%。建行（0939）升0.9%。