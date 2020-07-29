美元前景堪虞？　渣打料貶值7%　高盛憂儲備貨幣地位信心損

受累於美國新冠肺炎疫情控制不力、新一輪刺激計劃遲遲未能推出，以及歐元區信心好轉在內的一系列因素，美元近期跌跌不休。

據《騰訊網》報道，高盛集團（Goldman Sachs）的外匯策略師們預測，未來一年裏，貿易加權美元的貶值幅度將達到5.3%。自5月中旬以來，美元已下跌4%。

該行認為聯儲局大幅增發鈔票，將觸發市場人士對美元憂慮升溫，最終會觸發投資者對美元4為儲備貨幣的信心危機。

該行進一步指出，以往面對金融危機，美國透過發鈔刺激經濟，縱引起少數人對美匯失去信心，危機並無惡化。可是本輪情況偏向嚴重，市場關注美國未來數年通脹或惡化，引發金價飆升及債市投資者對通脹預期急劇升溫，情況值得關注‧

自2020年3月初以來，美聯儲（Fed）已將利率降至零，重啟量化寬鬆，並推出了一系列前所未有的計劃。（Reuters）

近來，美元受到嚴重衝擊，跌勢明顯，單就6月份的美元指數就下跌了大約4%。一些經濟學家預測，疫情危機可能會顛覆美元的霸權地位。

耶魯大學高級研究員、前摩根士丹利（Morgan Stanley）亞洲區主席史蒂芬·羅奇（Stephen Roach）警吿稱，美元作為世界主要儲備貨幣的「過度特權」時代即將結束。他斷言稱， 美國人的生活水準將受到前所未有的擠壓，而美元很可能即將崩盤。

2019年，曾成功預測2008年金融危機的投資大亨彼得·希夫（Peter Schiff）就曾頻頻發出警吿稱，「真正的崩潰將是美元崩潰。」2020年3月份，他又在播客中警吿稱，「我們非常、非常接近美元的重大崩潰，金價的重大突破，債券市場的崩潰。」

渣打銀行在發佈的《全球市場展望》中指出，美元將在短期內區間震盪，並在未來12個月內下跌5%至7%。

高盛策略師認為，雖然遭遇大規模拋售，但是從大多數指標來看，美元仍被高估，基本面也不佳。

摩根士丹利財富管理首席投資官麗莎·沙萊特（ Lisa Shalett）指出，「隨著造成美元供應不足的因素，相對增長和收益率優於美元、經常賬戶赤字不斷收窄以及危機後更加有效的政策舉措『消退』，我們最終看到了美元牛市正在走向死亡。」