柯達獲美國政府逾7億美元貸款　轉型藥品生產　股價曾暴漲3.5倍

受獲美國政府貸款生產仿製藥消息推動，伊士曼柯達公司（EastmanKodak）股價大漲，盤中最多漲幅高達3.5倍。

綜合媒體報道，柯達股價週二（28日）勁升203.05%，報7.94元（美元‧下同），盤中漲幅一度達到350%。柯達表示，根據「國防生產法案」，公司獲得了7.65億元的政府貸款用於仿製藥生產，該廠將生產近四分之一的仿製藥成分。

柯達生產的布朗尼相機和傻瓜相機曾是居家旅行的必備品。（視覺中國）

作為曾經在攝影產品方面處於領先地位的公司，柯達指出，這筆貸款將有助於加快美國國內可以治療各種疾病的藥物的生產，並放鬆美國對外國來源的依賴。同時這筆貸款來自美國國際開發金融公司，貸款條款與商業貸款類似，必須在25年內償還。

同時可以預計這筆貸款將在紐約州羅賈斯特創造約300個就業機會，在明尼蘇達州創造30個至50個就業機會。

曾為菲林時代霸主

柯達曾經為「菲林時代」霸主，，該公司出產的菲林，佔全球銷量3分2，一度將柯達等同於攝影。柯達輝煌的故事，與數碼技術日益普及不無關係。柯達的問題是因為對數碼技術投資不足？其實早於1975年，柯達實驗室已研發出全世界第一部數碼相機。不過公司擔心菲林銷量問題，所以一直未有大力發展數碼業務，至2003年才向數碼影像轉型。

柯達轉向數碼影像業務，與現實情況不無關係。其傳統影像業務收入，在2000年為143億美元，於2004年時則降至82億美。不過其轉型數碼影像業務明顯不成功，於2004年推出了6款數碼相機，可是利潤率共只有1%，至於2006年更將數碼相機業務售予新加坡公司偉創力。

柯達曾是世界菲林一哥。（資料圖片）

與此同時，柯達不停對業務進行重組，於2007年以25.5億美元，將醫療影像業務部門售予加拿大OneXyi。

在數碼影像時代失去先機，轉型失敗，2012年提交破產保護申請，2013年美國聯邦破產法院批准柯達脱離破產保護，重組為一家小型數位影像公司。今次美國政府的貸款，讓其生產彷製藥，予這一間百年老字號重生機會。