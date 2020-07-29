【LV母企】LVMH上半年純利暴跌84%　股價挫4%

新冠肺炎全球肆虐，零售業影響首當其衝。擁有LV、Fendi等品牌的全球最大奢侈品巨擘LVMH公布，截至六月底止上半年純利暴跌84%至5.22億歐元（約47.38億港元），經營溢利倒退68%至16.7億歐元。集團解釋，第二季收入按年減少38%，雖然在美國和歐洲的收入下降，惟在中國和日本市場有強勁反彈。

第二季收入挫38%

疫情導致全球各地店舖停業和旅遊業冰封，LVMH上半年收入按年大跌27%至184億歐元，單計第二季跌幅達38%至78億歐元，較首季的17%加劇。

業績欠佳消息拖累LVMH股價周二最多挫5.13%至最低380.8歐元， 收市報387歐元，跌3.9%。另一奢侈品企業﹑Gucci母公司開雲集團（Kering）亦跌2.04%至486.6歐元。

免稅店業務受重創

各業務中，時裝和手袋品牌包括路易威登及Dior，表現較手錶和珠寶品牌如TAG Heuer及Bulgari理想。LVMH沒有發表財務預測，亦拒絕詳細評論復甦前景，只提到自六月以來，一些疫情緩和的地區如中國和日本，呈現業務回升的強烈迹象。

LVMH財務總監Jean-Jacques Guiony承認，旅遊限制重創旗下業務，尤其是免稅品店DFS。他在訪問中亦稱，LVMH仍預期會簽約落實收購美國珠寶商蒂芙尼（Tiffany），即使後者業務也受疫情打擊。

英國消費品生產商RB淨收入增12%

另邊廂，英國消費品生產商Reckitt Benckiser（RB）半年經調整經營溢利升6.4%至10億英鎊（約99億港元），期內淨收入升11.9%，高過預期的10.6%。

主要受惠旗下滴露及Lysol等家居清潔品牌產品在疫情下大賣，帶動衞生產品部門收入淨增長16.1%。RB透露已成立新的專業服務業務，並與希爾頓酒店、達美航空及租車公司Avis簽約，提供消毒產品。