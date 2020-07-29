特斯拉CEO馬斯克有望再獲股份獎勵　市值20億美元

2020年以來，特斯拉股價已經上漲了兩倍多，成為世界上市值最高的汽車製造商，其首席執行官馬斯克（Elon Musk）也收穫了巨額獎金。

據《財聯社》報道，特斯拉不斷上漲的股價，已經讓馬斯克收取了他天價獎金計劃中的兩筆，金額高達39.4億元（美元‧下同），現在他距離獲得第三筆獎金最多還有兩個月時間。

2020年5月27日，在佛羅里達州卡納維拉爾角的甘迺迪航天中心，馬斯克在圓桌討論中發言。（AP）

根據2018年馬斯克薪酬支付方案，他在特斯拉不領薪水，只拿期權。特斯拉設定了12個市值目標，起步為1,000億元，市值每增加500億元，馬斯克就能獲得一次期權獎勵。每次期權授予機制被觸發，馬斯克都可以按每股350.02元，購入169萬股特斯拉股票。

特斯拉發佈的申報文件顯示，除非公司股價長期下跌，否則該公司六個月的平均追蹤市值有望在第三季度的某個時候超過2,000億元。這將為馬斯克解鎖另一筆169萬份股票期權，按目前價格計算，該筆期權的價值約20億元。

該文件稱，觸發這筆獎金的另一項業績標準 ，是在連續四個季度累計實現30億元的調整後未計利息、稅項、折舊及攤銷的盈利，均已經實現。

特斯拉周二（28日）收市報1,476.49美元，公司市值達2,737億美元。