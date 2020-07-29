牛奶國際半年核心盈利跌四成　旗下美心集團轉蝕近2億元

新冠肺炎疫情爆發，政府收緊限聚令等措施，重挫零售及餐飲業務。牛奶國際公布截至去年6月底止業績，由於限聚令措施打擊旗下美心集團、便利店、保健及美容業務，上半年核心業務盈利為1.05億美元，按年倒退40%，每股基本盈利為7.77美仙。

集團上半年收入為52.4億美元，按年下跌9%，計及聯營企業及合資公司，收入則為145億美元，按年增加6%。

其中來自持有五成股權的美心，上半年轉蝕2,500萬美元（約1.95億港元），銷售額則跌29%至8.73億元（約68億港元）。集團解釋，限聚令餐廳顧客減少，部分餐廳須暫時關閉，隨著限聚令收緊，將影響美心業務的未來表現。

香港遊客減少影響萬寧業務

集團提到，上半年旗下7-Eleven便利店業務因受疫情影響，部分店舖須暫時關閉，導致香港、內地及新加坡的顧客人數減少，隨著各地放鬆限制措施，香港及內地業務表現有所改善。保健及美容業務方面，疫情下個人保建產品需求大增，惟香港因海外遊客減少，影響萬寧的北亞表現，東南亞首季度業務表現理想，但期後表現亦因社交限制受到影響。

牛奶國際表示，未能確定疫情持續多長時間，將繼續執行轉型計劃，包括加強線上及線下零售業務等。