759阿信屋母企全年虧轉盈賺1235萬元　年內至少5間新店開張

759阿信屋母公司CEC國際（0759）公布全年業績，截至今年4月底止，股東應佔溢利錄得1,235萬元，去年同期則虧損952萬元，主要由於調整零售業務的進貨組合使收益錄得增長，同時有效節省成本，每股盈利1.85仙，派末期息0.50仙。今次CEC國際轉虧為盈，是公司5年來首次錄得盈利。

受到業績帶動，CEC國際今早曾飆升13.1%，高見0.95元。至下午1時半左右報0.88元，較昨日收市價上升4.76%。

期內收入錄得19.59億元，較年上升6.5%，其中零售業務收益為18.87億元，按年升9.1%，分部毛利隨收益上升4.4% 至6.18億元，毛利率則下降1.4個百分點至32.8%。集團解釋，收益增長集中於毛利率水平較低的米糧、麵食、急凍食品以及衛生紙品。

本財年至少5間新店開張

集團表示，未來將尋求更多優質糧食及副食品的供應，進一步加大民生基本物資的業務份額，加強定位發展糧油副食品類別，將繼續物色位於住宅區內之民生商場或商舖。截至今日止，集團於現財年已有2家新店開幕及另有3家新店正在裝修。

截至今年4月底止，759阿信屋總分店數目為177間，按年淨減少2間，其中新開業12間，結束14間。