【美國議息】鮑威爾：當前根本無考慮加息問題　籲採取財政政策

7月29日，美聯儲（Fed）公佈最新利率決議，將基準利率維持在0%-0.25%區間不變。美聯儲在聲明中表示，新冠肺炎（COVID-19）疫情構成相當大的風險，當前經濟全面復甦不太可能。

美聯儲主席鮑威爾（Jerome Powell）在利率決議後的發佈會上表示，當前根本沒有考慮加息問題，而美國第二季度國內生產總值（GDP）的萎縮幅度可能會創下歷史最高紀錄。鮑威爾進一步稱，採取財政政策是有必要的，可以解決美聯儲無法解決的問題。

美國經濟在疫情之下陷入蕭條，圖為美國KOHL『s商場門口的停車場空空蕩蕩。（AP）

鮑威爾分析，新冠肺炎確診病例數量大幅上升，經濟發展路徑異常不確定。病例激增意味著美國進入了新的階段。因此，美國經濟路徑取決於政府的各個層面的行動，取決於政府行動的水準。美聯儲致力於使用所有工具。經濟增長放緩可能是短期的，也可能不是短期的。當前全面復甦不太可能，直到人們感到安全。

在貨幣政策問題上，鮑威爾表示，現在的政策立場是合適的，並可在如有必要時隨時進行調整。如果有必要的話，美聯儲可以調整前瞻指引和資產購買計劃。他指出，資產購買計劃從結構上來說不是「量化寬鬆」（QE），但起到的作用類似。

值得一提的是，國際貨幣基金組織（IMF）在日前發佈的一份工作報吿中預測稱，2020年第二季度美國GDP按月將下降37%；2020年全年，美國GDP預期將下降6.6%。

此外，彭博社7月29日報道稱，預計2020年第二季度美國GDP下跌34.8％，將創下1940年以來的最大跌幅。