【持續更新】食肆明起可提供早午餐堂食　大家樂揚逾3%

美國聯儲局維持利率不變，符合市場預期，聯儲局承諾，將維持低息及使用所有工具支持經濟。美股有支持，道指升160點，收報26539點。納指升140點，收報10542點。標指升40點，收報3258點。

【14:19】食肆明起可提供中午餐堂食 快餐股上揚

政府宣布明日起，食肆可提供早﹑午餐堂食服務，每張枱可以坐2個人。受到有關消息刺激，餐飲股上揚，大家樂（0341）升3.5%，最新報15.52元，大快活（0052）升2.5%，最新報16.7元，太興（6811）升4.3%，最新報1.22元。

【12:01】恒指半日升260點

恒指半日升260點，中午收市報25143點；國指升50點，中午收市報10235點，成交額為646.1億元。

騰訊（0700）升0.9%，中午收市報546.5元，小米（1810）升1.7%，中午收市報15.16元，美團（3690）升2.4%，中午收市報197.7元。

港交所（0388）升1.7%，中午收市報373.8元。

百威亞太（1876）升5.5%，中午收市報26.9元。

【11:42】內地股市半日回軟

內地股市高位回落，上證中午收市報3297點，升3點或0.1%，深成中午收市報13529點，跌27點或0.2%，滬深300中午收市報4675點，跌3點或0.1%，創業板中午收市報2767點，跌不足1點或0.01%。

【10:21】生物科技股上揚

生物科技股今早獲投資者追捧，康希諾（6185）升8.4%，最新報266.6元，君實（1877）升1.8%，最新報51.8元，康方（9926）升4.3%，最新報31.7元，信達生物（1801）則逆市下跌，最新報48.8元，跌0.6%。

【09:36】亞太區股市普遍上揚

亞太區股市普遍上揚，日股升51點或0.2%，最新報22448點，澳洲ASX 200指數最新報6044點，升38點或0.6%，台灣加權指數最新報12680點，升139點或1.1%，南韓KOSPI指數最新報2271點，升7點或0.4%。

【09:32】內地股市高開

內地股市高開，上證最新報3299點，高開5點或0.2%，深成最新報13595點，高開38點或0.3%，滬深300最新報4689點，高開10點或0.2%，創業板最新報2782點，高開14點或0.5%。

【09:20】恒指高開96點

恒指高開96點，開報24979點。國指高開37點，開報10221點。騰訊（0700）高開1%，開報547元。港交所（0388）高開0.4%，開報368.8元。

滙豐（0005）續高開1.3%，開報36.2元。其他港銀股下跌，恒生（0011）跌0.5%；中銀香港（2388）跌0.2%，開報21.8元。