渣打上半年稅前溢利按年跌33%至16.3億美元　午後股價倒升3.6%

渣打集團（2888）公布截至今年6月底止中期業績，受印度業務進行2.49億元（美元‧下同）稅前法定溢利為16.27億元（美元‧下同），按年減少33%；稅前基本溢利為19.55億元，按年跌25%，優預期。不派中期息。

渣打午後由跌轉升，最新報44.15元，升3.6%。

期內收入增加5%至80億元，若按固定匯率基準計算則增加7%；若不包括債務價值正向調整1.46億元，收入按固定匯率基準計算增加5%。其中淨利息收入為35.02億元，按年跌9%，其他收入為45.45億元，按年增加19%。

渣打指出上半年淨息差收窄26個基點至1.4厘，在今年第2季收窄24個基點至1.28厘。

渣打又指出，香港區業務稅前基本溢利為7.05億元，按年跌19.2%；新加坡業務則轉盈為虧，蝕1.23億元。

信貸減值按年增逾5倍

上半年渣打信貸減值為15.76億元，按年大增520%。該行指出上半年第一及第二階段減值增加5.86億元至6.68億元，其中一半來自管理層額外撥加，第三階段減值於上半年增加7.27億元至8.99億元，在今年第二季並無新的重大風險承擔。

在今年第二季第三階段及信貸等級12風險承擔淨額增加22%至51億元，早期預警增加29億元至144億元。

首季回購及註銷4000萬股

截至今年6月底，隨著出售Permata帶動普通股一級資本比率增加90個基點至14.3%，高於13至14%的中期目標範圍。

渣打又指出，在今年首季回購及註銷4,000萬股。