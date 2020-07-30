李嘉誠基金會贈每名醫科畢業生5萬元　李嘉誠﹕每人自律同心抗疫

由長和系創辦人﹑現集團高級顧問李嘉誠創立的李嘉誠基金會，繼去年推出1億元的《愛能助》醫療計劃，為沒能得到政府資助而急需診治的「夾心基層」病人提供經濟支援。基金會宣布第二期計劃詳情，亦再增加1.01億元資助，除香港醫療服務外，範圍擴展至社福界。

第二期計劃內，會撥款4,000萬元資助冠狀動脈介入治療術（PCI），及新增的左心耳封堵術（LAAO），對每個合資格自費個案資助1萬元。為減輕患有心臟病的夾心基層接受自費手術的經濟負擔，撥款800萬元資助指定用於介入程序的醫療裝置，包括經導管微創主動脈植入術（TAVI）等，預料有80人受惠。

李嘉誠基金會共捐2,000萬元支持養和醫院「心臟導管介入資助計劃」。（李嘉誠基金會擷圖）

為鼓勵醫學畢業生留港服務，基金會撥資2,080萬元予李嘉誠醫學院應屆及後一屆醫科畢業生作獎勵金，每人可獲5萬元。

2018年基金會捐資1,000萬元予養和醫院設立「心臟導管介入資助計劃」，現增加1,000萬元資助。在基金會資助下，養和醫院及參與的醫生亦作出響應，同步減收部份費用，以減輕病人因手術而削弱經濟能力負擔。已完成案例包括39名患有冠狀動脈堵塞﹑主動脈心瓣嚴重狹窄等心贓病人。

心光盲人院暨學校是現時香港唯一的視障學校，在「疫境」下獲《愛能助 II》支援。（李嘉誠基金會網頁擷圖）

向12家非政府組織捐2200萬元

由於疫情對不少社福機構收入帶來影響，基金會捐資2,200萬元，支援12家非政府組織，讓社會服務得以持續，受助機構包括匡智會﹑醫護行者﹑香港醫藥援助會及惜食堂等。

面對新冠病毒一輪又一輪挑戰，基金會主席李嘉誠指出，感謝每位醫護人員，感謝他們在不同崗位上發揮專業精神，又指出每人定要發揮自律精神同心抗疫。他又指出社福界在困境下維持服務，要珍惜和支持這種專業的貢獻。

醫管局﹕基金會支持抗疫不遺餘力

醫管局行政總裁高拔陞表示，代表受惠病人感謝基金會推出《愛能助》資助計劃，醫管局欣見第一期計劃成功落實，減輕病人接受自費手術的經濟負擔。醫管局亦歡迎基金會加碼推展第二期計劃，幫助更多有需要的病人。

此外，基金會支援抗疫方面不遺餘力，正如范鴻齡主席寫給李嘉誠的感謝信所言， 基金會捐出物資是醫管局至今收到最大的捐贈， 為醫管局搜羅最緊缺的防護物資，付出的時間、心血和心思， 非一紙薄箋可勾勒。