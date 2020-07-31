【持續更新】滙豐控股偏軟　渣打績後跌近4%曾失40元

中國穩步復甦，7月內地製造業採購經理指數（PMI）錄51.1，按月上升0.2，連續5個月位於50以上。美股方面，Facebook、Amazon、亞馬遜等業績大超預期，盤後大升5%至6.5%，納指升44點，收報10587點。

【10:01】渣打曾失守40元

銀行股今早表現疲弱，昨日已公布中期業績的渣打（2888），曾失守40元，最新報40.15元，跌3.9%，將於周一公布中期業績的滙控（0005），最新報35.2元，跌1.3%；恒生（0011） 最新報125.1元，升1%。

【09:30】內地股市普遍低開

內地股市低開，上證最新報3280點，跌6點或0.2%，深成最新報13464點，跌2點或0.02%，滬深300最新報4652點，跌4點或0.1%，創業板高開3點或0.1%，最新報2747點。

【09:20】恒指高開36點

恒指高開36點，開報24747點。國指高開30點，開報10127點。蘋果業績大好，手機設備孖寶舜宇光學（2382 )升2.2%、瑞聲（2018）升2.4%。

騰訊（0700）升近1%，開報540元。港交所（0388）升近1%，開報366元。滙豐逆市跌0.4%，開報35.5元。