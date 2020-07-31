EA預告《FIFA 2021》10月9日推出　首季業績優於預期

根據《路透》及其他外電報導，美國電玩遊戲商藝電 ( Electronic Arts, EA ) 周四公布第一季業績，營收增長21%，淨收入達到14.6億美元 ( 美元 ‧ 下同 )，超出華爾街及集團預期，EA表示受惠於消費者因應疫情留家時間增加，對電玩遊戲需求強烈，令上季業績優於市場預期。集團並且調高全年預測。

截至6月底，EA首季利潤為3.65億元，每股經調整盈利為1.36元，超過分析員預測的0.82元；季度經調整收入為13.9億元，超過分析員預測的10.5億元；根據最新估計，年度經調整收入後或可達59.5億元，原為55.5億元，分析員預測則為56.1億元。

EA營運總監兼財務總監Blake Jorgensen披露，疫情導致大量人們留在家中，玩遊戲時間相對較長，對業績有幫助，以即時服務收入為例，受《FIFA》和《Sims》兩款遊戲大熱推動，上季增加了4.16億元，遊戲銷售收入亦升26%至12億元。

上調全年收入預測

不過，EA決定推遲兩星期推出最新《FIFA 2021》足球遊戲和《NFL 21》美式足球遊戲，令到截至9月底止季度收入預測降至8.75億元，低於分析員預測的12.9億元。

公司指出，《FIFA 2021》會在今年10月9日面世。

EA上季只推出了《終極動員令系列》重製版（Command & Conquer Remastered Collection）和《橫衝直撞：狂飆樂園》重製版（Burnout Paradise Remastered）兩款新遊戲。但EA的開發團隊就遊戲進行了30多次內容升級。

藝電上季股價上漲31.8%，其競爭對手動視暴雪 ( Activision Blizzard ) 同期上漲28%，Zynga上漲39%。藝電股價周四盤後交易中走勢平穩，約138.59美元。