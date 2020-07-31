港版國安法｜《彭博》﹕內地從海外入口晶片　38%透過香港

香港一直扮演轉口港角色，讓中國與世界接連在一起，促使人流﹑貨流及資金流上收到互通有無之效。可是港版國安法實施後，美國政府隨即撤銷予香港的特殊貿易地位。有關安排或影響香港轉口港地位，特別是涉及高科技產品。《彭博》一篇有關香港作為半導體轉口港的報道，更突顯出這種困難局面。

《彭博》在報道內指出，從官方數據統計，今年上半年從香港轉口往內地的半導體數目，按年增加11%，增長幅度為以往1倍，其中在6月份轉口升幅更達21%；又指出內地的半導體進口中，有38%是透過香港。

報道指出，美國政府撤銷予香港在貿易上的特殊地位，對高科技產品輸往香港造成影響，在最嚴竣情況下，華為及小米等會面臨供貨緊絀情況。

或促使半導體批發行業離開香港

報道引述香港電子科技商會蔡劍誠指出，來自中國的客戶更希望在制裁生效前買入更多半導體；又預計約有300間企業集中於有關貿易，不排除會下更多訂單。

報道又指出，縱使華為已積極透過自行開發以減少對美國晶片公司的依賴，並且已有足夠庫存以應付業務需要，可是美國制裁行動將導致華為最終會面臨零件不足。

華為已積極自行開發晶片，減少對美國晶片生產商依賴。（資料圖川）

報道指出長久以來，因為低稅率及開放的金融系統，香港作為中國的科技管道；同時香港的特殊貿易地位，可讓香港公司擁有更多高科技產品從美國出口許可。

報道引述TS Lombard的經濟師Rory Green指出，在最壞情況下，美國擴大制裁範圍將促使半導體批發業務離開香港，對內地而言，將對致科技行業面臨更高成本，惟非致命一擊。