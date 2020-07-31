港區國安法｜證監會研究論文：立法成其中一項影響港股不明朗因素

證監會發表研究論文《環球及香港證券市場半年回顧》，在風險及不明朗因素的部分中，就提及頒布《港區國安法》為其中一項因素。中美緊張局勢、美股進一步波動及市場關注內地經濟前景此3項亦被納入其中。證監會提到，恒指及國指在上半年分別下跌13.3%及12.6%。

證監會表示，內地宣布頒布《國家安全法》，再上加本地社會及外國政府的反應，如美國撤銷對港特殊貿易待遇、對內地個別人士及公司施加制裁、社會動盪重燃等等，都令市場擔心投資者信心受到影響，投資者亦會重新關注香港作為全球金融樞紐的地位。

中美關係方面，因新冠肺炎疫情引起的矛盾及《國家安全法》的頒布，美國或會限制向內地公司出售美國科技零部件一系列的事件，重燃及加劇中美緊張局勢。證監會表示，投資者關注首階段貿易協議可能出現變卦，局勢緊張的情況將影響香港市場投資者情緒。

另外，新冠肺炎疫情的大爆發及油價波動，以上兩項宏觀的外在因素，亦令港股走弱，主要信貸評級機構預測全球經濟嚴重衰退，並估計2020年的全球生產總值或會縮減約3至5%。

2020上半年平均每日成交額升至1,175億元，較2019年的872億元高出35%；內地股票佔市場總成交額的64%，較上年同期高出6個百分點；平均單月波幅近2800點，相對上年第四季則約為1900點。首兩季平均每日南向成交額分別為216億元及195億元，較上年第四季升逾70%。

外國或推反制措施

證監會在展望中指出，香港市場面對多項不明朗因素。其中頒布《國家安全法》及本地政治動盪，澳洲﹑加拿大及英國發出聯合聲明，表達出對香港的《國家安全法》的關注。內地警告可能針對外國干預而採取反制措施。

本港在2019年中開始出現的政治動盪重燃，投資者信心仍然脆弱，並對本港經濟包括消費及旅客開支的影響愈來愈感到憂慮。