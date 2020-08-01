金管局︰6月港元存款增1414億　人民幣存款則跌8%

金融管理局統計數字顯示，6月份認可機構的存款總額上升1.6%。其中港元存款增加1,414.15億元，增幅2.0%。外幣存款亦升1.2%。不過，香港人民幣存款則下跌7.9%﹙約550.3億元人民幣﹚，於6月底為6,399億元人民幣。

貸款和墊款方面，6月份總貸款與墊款總額下跌0.2%，其中在香港使用的貸款（包括貿易融資）較上月下跌0.5%，在香港境外使用的貸款則上升0.3%。由於港元存款上升而港元貸款下跌，港元貸存比率由5月底的88.4%，下降至6月底的86.4%。

2020年第2季在香港使用的貸款（包括貿易融資）繼上季上升3.4%後，錄得0.8%的按季跌幅。按經濟用途分析，這些貸款於第2季的跌幅主要由對建造業及物業發展與投資的貸款、對金融公司的貸款，以及對製造業的貸款帶動。

6月份港元貨幣供應量M2及M3按月同告上升1.9%，與去年同期比較分別上升1.5%及1.4%。6月份經季節因素調整的港元貨幣供應量M1較5月底上升7.6%，與去年同期比較上升12.3%，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2及M3於6月份同告上升1.5%，與去年同期比較則分別上升3.9%及3.8%。

金管局指，由於按月貨幣統計數字或會受到各種短期因素，例如季節性與公開招股相關資金需求，以及營商與投資相關活動等影響而出現波動，因此應小心詮釋統計數字。