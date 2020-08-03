【持續更新】恒指中午收市跌逾233點

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港股上周反覆跌109點，收報24595點，今日市場關注滙豐控股（0005）、恒生銀行（0011）、中電（0002）、九倉（0004）等公布中期業績。《香港01》今日（3日）繼續關注市況表現。
【12:00】恒指中午收市跌逾233點 中芯逆市揚
恒指中午收市跌233.26點或0.95%，報24,362.09。國指中午收市跌65.85點或0.66%，報9,974.11。
平安好醫生（1833）早段無力，跌2.719%，報128.8元。中芯國際（0981）升5.025%，報31.350元。滙控（0005）跌1.860%，報34.300元。
【10:16】中芯逆市揚 組合資生產28納米產品
恒指報24362.47點，跌232.88點或0.95%。
中芯國際﹙0981﹚組合資企業，生產28納米及以上集成電路。消息帶動公司股價一度炒上至31.65元，現仍逆市升1.5%至30.3元。
【09:38】滙控跌0.71% 報34.7元
恒指報24586點，跌8點或0.03%。國指報10048點，升8點或0.08%。
騰訊（0700）升0.09%，最新報534.5元。阿里（9988）跌0.3%，最新報245.2元，滙控（0005）跌0.71%，報34.7元，友邦（1299）升0.07%，最新報70.1元。
【09:25】恒指開市跌28點
恒指開市報24566點，跌28點或0.12%。