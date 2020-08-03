【持續更新】滙豐控股績後瀉4%低見33.55元　逼海嘯價

港股上周反覆跌109點，收報24595點，今日市場關注滙豐控股（0005）、恒生銀行（0011）、中電（0002）、九倉（0004）等公布中期業績。《香港01》今日（3日）繼續關注市況表現。

【14:24】滙恒績後股價皆向下

滙控（0005）及旗下恒生（0011）已在午後公布中期業績，前者最新報33.55元，跌4%；後者最新報117.9元，跌3.3%。

至於同樣在中午已公布中期業績的中電（0002），最新報73.1元，跌0.4%。

【13:19】滙控挫4%

滙控績後續瀉，現報33.55元，跌4%，直逼33元的「海嘯價」。

恒指最新報24376點，挫218點或0.89%；國指報9998點，挫42點或0.42%。

【13:00】滙控中午開市跌逾3.2%

滙控（0005）公布中期業績後，中午開市跌3.29%或1.15元，報33.8元。

恒指中午開市跌271.94點或1.11%，報24323.41點。國指中午開市跌58.46點或0.58%，報9981.5點。

【12:00】恒指中午收市跌逾233點 中芯逆市揚

恒指中午收市跌233.26點或0.95%，報24362.09點。國指中午收市跌65.85點或0.66%，報9974.11點。

平安好醫生（1833）早段無力，跌2.72%，報128.8元。中芯國際（0981）升5.03%，報31.35元。滙控（0005）跌1.860%，報34.3元。

【10:16】中芯逆市揚 組合資生產28納米產品

恒指報24362.47點，跌232.88點或0.95%。

中芯國際﹙0981﹚組合資企業，生產28納米及以上集成電路。消息帶動公司股價一度炒上至31.65元，現仍逆市升1.5%至30.3元。

【09:38】滙控跌0.71% 報34.7元

恒指報24586點，跌8點或0.03%。國指報10048點，升8點或0.08%。

騰訊（0700）升0.09%，最新報534.5元。阿里（9988）跌0.3%，最新報245.2元，滙控（0005）跌0.71%，報34.7元，友邦（1299）升0.07%，最新報70.1元。

【09:25】恒指開市跌28點

恒指開市報24566點，跌28點或0.12%。