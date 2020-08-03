九倉吳天海： 續物色香港投資機遇　料內地奢侈品銷售勢頭可延續

九龍倉集團（0004）主席吳天海在業績發布會上表示，集團在內地有3間Niccolo酒店，其中位於成都及長沙的酒店7月份收入創開張以來新高，重慶酒店收入則開張以來第二高，表現皆拋離主要對手。至於內地商場銷售方面暫未有最新數據，但留意到消費有所增加，特別是奢侈品銷售，認為內地消費者在無法外出旅遊下，會更傾向留在本地消費，料有關勢頭可延續。

集團近年已暫停在內地投地，因為市場環境及回報不及香港好，會繼續物色香港的投資機遇，雖然本港樓市發展前景不明朗，但他強調集團財務狀況穩健，不需要擔心銀行「call loan」等問題。問到會德豐私有化對雙方合作的影響，他表示，會德豐過去多年一直負責打理九倉的香港發展業務，回報相當理想，未來會繼續合作。

九倉上半年內地物業銷售及入賬有所延誤，吳天海表示，內地住宅銷情已轉旺，惟價格較為保守，主要與內地政策有關，上半年銷售目標已達標，亦有信心下半年銷售同樣達標。不過，由於銷售中有部分為寫字樓，下半年供求不利其銷情，加上買家基礎不一樣，投資者考慮時間更長，故難以預期下半年有關銷售能否達標。

物流業務方面，他稱香港的海運競爭力不斷下跌，由昔日排名第一，到現在或十甲不入，料此情況會持續，上半年重組航線有利香港業務，惟面對中美貿易角力，難以預測未來航運業表現，至於空運業務上半年十分活躍，惟下半年預期不太樂觀。