【持續更新】恒指曾升逾500點　收復25000點　九倉及九置當炒

美國三大指數造好，道指收報26664點，升236點或0.9%；標指收報3294點，升23點或0.7%；納指收報10902點，升157點或1.5%，連升4日再破頂。恒指夜期則收報24546點，升159點，高水88點。

【14:41】亞區普遍上揚 日股升近380點

亞太區股市普遍高收，日股升378點或1.7%，收市報22573點，澳洲ASX 200指數收市報6037點，升111點或1.9%，台灣加權指數收市報12709點，升196點或1.6%，南韓KOSPI指數收市報2297點，升28點或1.3%。

【14:11】九倉及九置升逾7%

九倉（0004）及九倉置業（1997）獲投資者追捧，九倉升8.5%，最新報14.1元；九置升7%，最新報29.2元。

【13:54】恒指午後升幅擴大

港股午後升幅明顯擴大，恒指曾收復25000點，最新報24935點，升477點；國指最新報10238點，升205點。

【13:42】美團曾抽高一成

美團﹙3690﹚午後再大升，一度升逾一成，現升8.8%至218.4元，再破頂！

【12：08】恒指半日升201點

恒指半日升201點或0.83%，中午收報24659點；國指升123點或1.23%，收報10157點；恒生科技指數升79點或1.09%，收報7371點。

九置﹙1997﹚升5.7%，成表現最佳藍籌股。其他領漲股份包括創科﹙0669﹚升4.7%，恒隆﹙0101﹚升2.8%，中人壽﹙2628﹚升2.79%。

新舊經濟股表現天與地，美團點評 （3690） 升逾6.3%，見213元創上市新高。至於滙豐控股 （0005）， 續跌逾2.4%破底，低見32.6元。

【11：14】ATMX 4股齊造好

科技股造好，阿里巴巴 （9988） 升3%，高見253元；騰訊 （0700） 升0.93%，高見544元；美團點評 （3690） 升5.38%，高見211.4元；小米 （1997） 升2.6%，高見15.28元。

【10:20】匯賢產業信託分派大減 股價瀉逾一成

匯賢產業信託﹙87001﹚上半年盈轉虧，基金分派更大減逾八成，拖股價大瀉。該股現報1.75元，挫11.6%，成交額1,490萬元。

【10:02】滙控失守「海嘯價」

滙控﹙0005﹚逆市失守！最新報32.9元，挫1.5%，「海嘯價」再失守。

【09:40】港股升178點

恒指現升178點或0.73%，報24636點；國指現升83點或0.83%，報10116點。大市成交暫為132億元。

創科實業升3.96%，報83.95元，成表現最佳藍籌股。其他領漲成份股包括︰恒安﹙1044﹚升2.76%、吉利汽車﹙0175﹚升1.81%。

滙豐﹙0005﹚則報33.5元，升0.29%，守住「海嘯價」。

納指破頂，恒生科技指數升61點或0.78%，報7354點。其中，新東方在綫﹙1797﹚大升3.64%，表現最佳。

【09:20】港股升逾200點

港股開市報24664點，升206點或0.84%；國指開市報10114點，升81點或0.81%。

昨日失守「海嘯價」的滙控﹙0005﹚開市報33.5元，升0.3%。

納指破頂，本港「ATMX」中，阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）及小米（1810）分別升2.11%、1.29%、2.19%、1.86%。