利福國際半年轉蝕2.27億　不派息　銅鑼灣SOGO收入減近半

SOGO母企利福國際﹙1212﹚公布中期業績，上半年轉蝕2.269億元，去年同期賺12.86億元。每股虧損0.151仙，不派中期息，上年同期派30仙。

期內收入9.42億元，按年大減55.2%，主要由於自營銷售減少約57.7%，而來自銷售後訂單及特許專櫃銷售的佣金收入則下跌約54.4%所致。

錄得虧損，主要由於集團門店的顧客人流自今年1月底爆發COVID-19後大幅減少，導致銷售收益下跌約53.5%；集團金融投資錄得按市值計價公平值虧損4.6億元；及集團的投資物業錄得公平值虧損1.79億元綜合因素所致。

銅鑼灣崇光旗店 銷售收入大跌近半

期內，從自營、銷售後訂單（「銷售後訂單」）及特許專櫃銷售產生的總銷售所得款項減少53.5%至26.31億元。

銅鑼灣崇光旗艦店的銷售收入下跌49.3%，客流量下降46.0%，相反逗留購買比率上升5.8百分點至40.1%。該店的平均每宗交易額（不包括自崇光超市交易）減少5.9%至1,403港元。

至於尖沙咀崇光，上半年的銷售額按年急挫71.1%，而去年同期則為按年增長9.5%。

管理層︰對港零售業下半年前景非常悲觀

利福國際執行董事劉今蟾表示，鑑於疫情何時結束仍存在巨大的不確定性，加上隨之而來的經濟問題，將會削弱消費意欲及打擊營商信心，集團對本已陷入困境的香港零售業下半年的前景感到非常悲觀。零售市場在需求、消費者行為及商業模式方面正發生重大的結構性變化，集團將繼續專注於鞏固業務基礎，維持靈活的策略，以保持競爭力。