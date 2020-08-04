【滙豐業績】高盛報告維持買入評級　目標價55元

滙豐控股（0005）公布中期業績後，股價續走下坡，今日早段更低見32.1元。多間券商發表報告，當中高盛維持買入評級，目標價55元。

高盛發表報告，指滙控基礎稅前利潤較預期差，主要是由於信貸費用超出預期所致，實際上，撥備前利潤（PPOP）表現較市場共識為高，且滙控的資本水平優於預期。成本方面，管理層目前打算加快轉型計劃，執行額外成本行動，冀紓緩收入壓力。信貸質素方面，第二季撥備38億美元，超出市場共識所預期的27億美元。

普通股權一級資本比率（CET1）達到15%，亦超出市場共識所預期的14.4%。高盛維持對滙控「買入」的評級，12個月目標價55港元。

花旗﹕滙控資產質素遜預期

花旗報告指，滙控次季經調整的稅前利潤較市場共識所預期的少12%，是因為撥備達到38億美元。最新業績顯示全年撥備範圍介乎80億至130億美元，較首季業績公布時預測全年撥備範圍介乎70億至110億美元更多，資產質素比預期差。花旗維持對滙控「中性」評級，目標價35元。

傑富瑞在報告內指出，滙控信貸損失表現令人失望、管理層擴大全年預期信貸損失至介乎80億至130億美元。在英國，信貸成本較預期高。傑富瑞對滙控倫敦（HSBA LN）評級為「持有」，目標價400便士。