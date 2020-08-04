IIF: 7月近1200億元資金流入新興市場　債券吸資最多

國際金融協會（IIF）於周一（3日）表示，由於美元貶值和美國聯儲局的寬鬆政策，提升市場風險胃納，投資者在7月連續第2個月投資於新興市場的股票和債券。

IIF指，7月份的新興市場吸納約151億美元（約1,177.8億港元）的非居民淨資本流入。不過，流入規模較6月的292億美元（約2,277.6億港元）有所下降，大部分資金投資於債務證券，反映投資者仍擔心疫情捲土重來，令全球增長前景變得更黯淡。

資料顯示，7月份有132億美元（約1,029.6億港元）的資金流入新興市場的債市，不包括中國的新興市場股票吸資約23億美元（179.4億港元）。

另外，中國股市方面於7月有4億美元（約31.2億港元）資金流出，3月則一度有逾127億美元（約990.6億港元）走資，而在第二季度是流入了逾90億美元（逾702億港元）資金。

NPS擴大對新興市場國債投資

IIF在聲明中稱，復甦形式將取決於新興市場綜合體制訂有效政策，以促進復甦的能力，展望未來，預計投資者對新興市場的投資決定會更挑剔。該協會經濟學家Jonathan Fortun指出，開始看到資本市場有機會受到新一輪更嚴重的衝擊，市場正關注這趨勢將持續多久，以及在新興市場的影響範圍有多廣。

全球第三大養老基金，韓國養老基金（NPS）上周五（7月31日）表示，將擴大對新興市場國債和高收益債券的投資。

NPS指目前所有的債券資產配置策略，都須重點考慮美元下跌因素。另外，一位華爾街大型宏觀對沖基金經理對媒體表示，他們正計劃將部分美債頭寸調倉為德國、法國國債。此外，新興市場高信用評級國債也被納入替換美債的重要選項。

以往，新興市場債券的年化收益率達6%至8%，但考慮到新興市場貨幣匯率波動較大，實際年化投資回報率不到3%；不過如今美元趨於下跌，機構認為新興市場貨幣貶值空間縮小，這些債券的實際回報率將回升至4%至5.5%。