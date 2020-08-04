【恒生業績】美銀證券削目標價15%　摩通料派息比率難增加

恒生銀行（0011）公布中期業績，上半年少賺33%，股東應佔溢利降至91.43億；第二次中期股息每股派0.8元，今年上半年每股派息合共為1.9元，按年少派32%。預期信貸損失變動及其他信貸減值提撥錄得17.6億元，按年劇增12.5億元。摩根大通發表報告，將12個月目標價由120元，下調至109元，評級為「減持」。

摩通報告指，由於撥備前經營利潤遜預期，以及信貸成本增加，拖累恒生上半年業績較摩通共識所估計的為差。上半年淨息差1.96%，按年跌25點子，第二季淨息差1.8%，顯示恒生面對更嚴重的淨息差壓力，由於HIBOR下跌等因素，第三季淨息差會面對更大的下行壓力。信貸成本上半年飆37點子，令預期信貸損失（ECL）增加。

摩通指，恒生的撥備前利潤（PPOP）動力及資產質素的不確定性，在不久將來仍處於高水平，第三浪疫情的潛在影響仍存在，相信這些都令盈利逆轉需要時間。摩通相信恒生難以提升派息比率，以目前股價計算，隱含股息率不足5%。

美銀證券料恒生下半年淨息差進一步萎縮

美銀證券將恒生目標價由原來的156.08元，下調14.7%至133元，維持「跑輸大市」級。美銀證券指，由於HIBOR走低，預計恒生今年下半年淨息差會有進一步萎縮，亦預計貸款增長下半年減速。

至於高盛報告則維持對恒生「買入」評級，12個月目標價削減10%，最新目標價144元，報告指信貸成本雖增9個點子，但比高盛所預計的為少。高盛削減2020至2022年淨息差估算，估計淨息差將約為1.6%。

恒生今日收報119元，升0.6元或0.51%。