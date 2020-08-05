【持續更新】恒指轉跌　阿里健康配股挫逾半成　金礦股逆市發光

港股昨日午後突飆，惟未能守穩25000點關之上，且看今日能否再上層樓。

【10:06】金礦股再掀炒風

現貨金價突破2000美元大關，金礦股再掀炒風。靈寶黃金﹙3330﹚、山東黃金﹙1787﹚、招金﹙1818﹚、紫金﹙2899﹚分別升5.2%、4.2%、4%及3%。

【10:00】阿里健康配股挫5.3%

阿里健康（0241）公布配股集資，以每股20.05元配售4.99億新股，配股價較昨日收市價折讓約8.03％，最新股價跌5.3%，報20.65元

配售股份相當於擴大已發行股本的約3.71%，預計所得款項淨約99.642億元，當中約80至90％用於進一步發展其醫藥健康產品全渠道業務及醫療健康服務業務，其餘用於發展數字基建及創新業務。

【09:57】港股轉跌

港股轉跌，恒指跌28點，報24917點；國指亦跌28點，報10175點；科技指數跌18點，報7417點。大市成交暫錄263億元。

昨日上升的地產股今日回軟，新世界發展﹙0017﹚及九置﹙1997﹚分別跌1.28及1.19%。

騰訊控股﹙0700﹚則逆市升0.54%，報553元；中芯﹙0981﹚仍升逾3%，報31.45元。

【09:27】港股開市升82點

恒指開市報25029點，升82點或0.33%；國指開報10226點，升22點或0.23%；科技指數開報7488點，升52點或0.7%。

中央免稅支持集成電路生產企業，中芯﹙0981﹚大升6.88%，見32.6元。