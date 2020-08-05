TikTok美國業務或及200億美元易手至微軟　為何被視為作價過低？

微軟正洽購手機短視頻程式抖音國際版TikTok的美國業務。市場人士既關注今次微軟出價，亦留意微軟如何與該手機應用程式在業務上發揮協同效應。有分析師預期，TikTok估值介乎200至500億元（美元‧下同）。

據《騰訊網》報道，微軟公司有六周的時間敲定收購TikTok美國業務計劃的細節，以滿足特朗普（Donald Trump）政府和TikTok中國母公司字節跳動股東的要求。在這筆交易推進仍需解決的所有棘手問題中，有一個問題特別突出，那就是這家視頻分享應用想要出售的業務到底價值多少？

微軟若成TikTok唯一收購方，恐壓低買價。（Reuters）

分析師和銀行家認為，TikTok美國業務的價值在200億元到500億元之間，這個差異很大，反映了將TikTok美國業務和全球業務分開、確定可靠用戶數量所涉及的複雜性，以及這筆交易中的關鍵市場是如何實現收入增長的。微軟的討論還包括TikTok在加拿大、澳洲和新西蘭的業務。

TikTok的母公司是由少數人持股的中國互聯網巨頭，運營著一系列廣受歡迎的娛樂應用程式。5月份有報道稱，字節跳動2019年營收170億元，淨利潤超過30億元，這幫助推動其私募市場估值超過1,000億元，使其成為世界上估值最高的初創公司。但風險資本投資者的股份總體上是字節跳動，而不是TikTok，所以獨立TikTok還沒有明確的估值。

TikTok預料今年在美國收入為10億美元。（資料圖片）

《澎湃新聞》報道，雖然TikTok今年美國業務預計收入僅為10億元，500億元的估值相當於預計收入的50倍，也遠遠高於其他同類產品，但是TikTok巨大的待開發變現空間以及其龐大的用戶規模增長，其實際價值應該遠遠超過500億元。

作為目前用戶規模增長最快的移動應用，TikTok目前在全球範圍內每月活躍用客量達8億人次。用另一個全球社交巨頭臉書（Facebook）來比的話，14年前用戶規模只有700萬美國大學生，當時營收只有4,800萬元，但是現在月活躍人數已經達到了27億人次，市值規模超過了6,000億元。

每月活躍用戶８億人次

僅用兩三年就能擁有8億人次的月活用戶，而且大部分還是年輕用戶，TikTok可以說是有史以來用戶規模增速最快的爆款社交應用。對照臉書來說，14年後的TikTok的規模會成長到什麼程度，簡直不可想像。

因此，500億元，對於TikTok來說，現在是50倍的市盈率，但是對於成長空間來說，實際上是「低價轉售」了。