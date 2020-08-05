迪士尼上財季虧損盤後照升4％　《花木蘭》轉戰Disney+播收234元

迪士尼（Disney）公布截至6月27日的第三季財報，虧損47.2億美元﹙下同﹚，主要由於疫情爆發及各國限制措施重創旗下多個業務。

公司同時宣布延期上映的《花木蘭》電影將於串流平台Disney+獨家播放，又公布將推出新的娛樂串流服務，股價盤後升4％。

迪士尼行政總裁Bob Chapek表示，美國Disney+用戶從9月4日起，以29.99美（約234港元）收看《花木蘭》電影，加拿大、澳洲、紐西蘭及部份西歐地區用戶亦可用不同價格付費收看，這是Disney+在6.99美的月費以外，首次推出額外收費的電影。另外，迪士尼將推出「Star」串流服務，將涵蓋ABC Studios、Fox Television、FX及20th Century Studios等內容。

Disney+推出不足半年 訂戶達5750萬名

迪士尼第三季收入跌42％至117.8美，遜市場預期的123.7億美，受肺炎打撃，主題樂園及相關產品收入9.83億美元，按年大挫85%；影視娛樂收入跌55％至17.4億元；媒體網路收入跌2％至65.6億元。

當中直接服務消費者及國際業務（Direct-to-Consumer and International）是唯一錄得按年收入上升的部門，期內收入按年升2％至39.7億元。集團表示，旗下Disney+、Hulu及ESPN+等平台的已有1億付費用戶，其中推出不到半年的Disney+有5,750萬名訂戶。