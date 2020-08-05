大酒店半年轉蝕12億不派息　次季港半島酒店出租率僅13％

新冠肺炎疫情重創酒店業。半島酒店母企大酒店（0045）公布上半年虧損11.97億元，去年同期則賺2.54億元；每股虧損0.73元，不派中期息。

上半年收入按年跌52％至13.34億元；撇除物業重估及減值撥備約6.94億元，基本虧損為4.99億元，去年同期基本盈利1.48億元。

集團明言，疫情導致業務經營表現及現金流帶來前所未見的壓力。

港半島酒店出租率跌至13％

集團同時公布第二季營運數據，期內香港半島酒店平均可出租客房收入為352元，按年挫89.3%，其他亞洲地區收入為516元，按年跌75.8%；美國及歐洲收入975元，按年少78.6%。

至於平均房租，港半島酒店為2,804元，跌48%、其他亞洲地區跌18%至2,456元、美國及歐洲跌16.8%至4,930元。出租率方面，本港半島酒店為13%、其他亞洲地區為21%、美國及歐洲為20%。

上半年計，香港半島酒店收入大減54%至2.82億元，平均房租減36%，平均可出租客房收入大減87%。

郭敬文：憂港政局不明持續影響表現

大酒店行政總裁郭敬文指，難以預測新型冠狀病毒疫情的負面影響何時會結束，現正評估疫情下世界的「新常態」運營方式，並已實施廣泛的新衞生及健康規程。由於集團大多數權益位於香港，憂慮政局不明將會持續影響業績表現，除非目前經營環境出現重大改變的情況，集團預期在今年內的EBITA將持續錄得虧損，又預期山頂纜車業務今年仍將受到不利影響。