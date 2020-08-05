電能上半年溢利跌四成至22.6億元　維持派中期息0.77元

電能實業（0006）公布中期業績，上半年溢利為22.62億元，按年下跌40.3%，派中期息0.77元，與去年持平。

集團解釋，溢利下跌由於英國企業稅稅率維持於19%，而非按原先頒佈的法例降低至17%，構成一次性的非現金遞延稅項結餘調整約7.8億元、中國內地兩間燃煤發電廠經營權於去年屆滿後，內地業務貢獻相應減少，以及新冠肺炎疫情所致。

內地業務溢利貢獻挫89％

期內來自英國業務溢利貢獻為8.42億元，按年跌53.8%，受上述稅項問題及英鎊匯率下跌影響；澳洲業務溢利貢獻跌10.6%至6.63億元，內地則挫89％至2,800萬元。

香港業務方面，來自港燈電力投資（2638）溢利貢獻為2.71億元，按年升14.3%，新燃氣發電機組於2020年2月投產，使港燈的燃氣發電比例增加至約50%，正在興建的兩台燃氣發電機組預計至2023年年底相繼投產，屆時燃氣發電比例將會增加至約70%。

持續以審慎態度擴展業務

電能主席霍建寧指出，即使全球部分地區正逐步放寬抗疫封鎖措施，令集團業務所在的多個市場形勢有望改善，但預期在今年下半年，社會經濟不明朗因素將會持續。集團即將在全球多個主要市場就規管重設與政府進行磋商，現正進行大量籌備工作以應付有關挑戰。

他續指，集團財務實力穩健，現金水平強勁，將繼續物色符合集團準則的投資機會，致力提 升長遠價值，並以一貫的審慎態度擴展業務，聚焦於穩定及規管完善的多元化能源市場，投 資優質項目。