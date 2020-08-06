美財政部公布創紀錄國債發行計劃　涉1120億美元

美國財政部擴大了未來幾個月的長期債券發行計劃。此前，美國財政部主要依靠發行短期債融資，支援聯邦政府抗擊新冠肺炎（COVID-19）疫情帶來的創紀錄支出增長。

美國財政部8月5日表示，將在到期國債季度再融資操作中發行創紀錄的1,120億美元國債。在截至10月的三個月中，「名義息票發行」總額將比上一季度增加1,320億美元。

息票是指附息票據，而國庫券不附息。因為急於支援美國國會批准的創紀錄刺激方案，財政部早前將國庫券發行量提高了一倍多。財政部的現金儲備也達到前所未有的水準，部分原因是為了準備對防疫紓困計劃下的小企業貸款進行減免。

現在，財政部將增加長期債券的發行，以扭轉聯邦債務餘額平均期限縮短的情況。而且目前的長期借貸成本已降至歷史最低水準。財政部借款諮詢委員會在5月份曾指出，30%的國債將在一年內到期。

在財政部宣佈的計劃中，調整有——截至10月的3個月中，2年期、3年期和5年期債券的發行規模將每月增加20億美元；7年期國債發行規模每月增加30億美元；從8月開始，10年期國債新發和續發規模均增加60億美元，30年期國債新發和續發規模均增加40億美元；從8月開始，20年期國債新發和續發規模均增加50億美元。