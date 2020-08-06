人民幣大反彈　2個月內累升2000點子　3大因素成動力

人民幣強勢未止，縱使在岸價稍稍回落，可是今早曾高見6.9358，創自今年3月上旬以來新高。最新報6.9469，跌103點子。離岸價今早更曾高見6.9327，最新報6.9444，跌10點子。

近期人民幣強勢，引發投資者關注。據《中國證券報》報道，自低點算起，近兩個月人民幣匯率反彈超2,000點子。

人民幣升值已成市場普遍共識。（Reuters）

業內人士認為，近期人民幣匯率相對走強，除了有中國經濟穩步復甦、美元回調這兩項基本因素外，跨境資金流入增多也有一定影響。在金融業不斷擴大開放的時代背景下，海外資金加快進入中國市場已是大勢所趨，人民幣升值與外資流入料形成階段性共振。

近年來，中國雖偶有短暫資金流出的小插曲，但境外資金流入一直是主旋律。中國外匯局披露，截至6月末，境外投資者持有境內債券餘額3,691億美元，持有股票餘額3,684億美元，和2016年末比，債券餘額是2016年末的3倍，股票餘額是2016年末的3.4倍。

外資東流成動力

業內人士認為，這是中國金融業擴大開放，擁抱「外資東流」趨勢的必然結果。當前海外央行超發貨幣的行為可能加快這一進程。為應對新冠肺炎疫情造成的巨大沖擊，以美聯儲（Fed）為代表的海外經濟體央行紛紛開動「印鈔機」。一些「聰明錢」將視野轉向別處。疫情防控更出色、經濟復甦更領先、資產估值更便宜，且擁有全球第二大股票和債券市場的中國很難不被關注。

在人民幣匯率方面，近期已有多家投研機構調整了人民幣匯率預期。不少專家認為，年內人民幣匯率有望穩中趨升，全年小幅升值可能性越來越大。

《券商中國》報道，反觀美元指數，自3月20日起跌至7月30日為止，已下挫將10%。根據美國商品期貨交易委員會（CFTC）公佈的數據顯示，截至7月28日為止當周，美元的投機淨空單部位已高達242.7億美元，不但較前周的188.1億美元激增29%，還創下2011年8月以來新高紀錄。

在沽空美元資金激增的背後，是投資者對美國三季度GDP增速將反彈的前景持懷疑態度，美國經濟復甦前景黯淡，美債收益率多下行，5年期創歷史新低，10年期也逼近歷史紀錄低位。而當前3個月期美元Libor利率也跌至0.242%，創2014年12月以來新低。