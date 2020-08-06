【持續更新】恒指午後跌幅收窄至不足300點　港視逆市揚逾4%

港股昨日收市企穩25000點之上，投資者關注能否借勢反攻。

【14:41】港視逆市揚逾4%

港視（1137）公布7月訂單總商品交易額為6.2億元，按年升173.1%，按月升43.9%。有關消息刺激股價上升，曾高見8.03元，最新報7.89元，升4.4%，成交額為1.13億元。

港股午後跌幅收窄，恒指收市報24826點，跌276點；國指最新報10169點，跌86點。

【14:36】日股跌 韓台澳股上揚

亞太區股市走勢個別，日股跌96點或0.4%，收市報22418點，澳洲ASX 200指數收市報6042點，升40點或0.7%，台灣加權指數收市報12913點，升111點或0.9%，南韓KOSPI指數收市報2342點，升30點或1.3%。

【13:20】 浩澤淨水逆市狂升逾七成

浩澤淨水﹙2014﹚午後續炒上，現升73%至0.193元，成交額738.8萬元。

另外，IGG﹙0799﹚飆22.2%至9.46元，成交額5.83億元。

恒指最新挫377點，見24724點。

【12:21】美蘭空港升逾一成 再破頂

海南概念股美蘭空港﹙0357﹚再創新高！該股中午收報53.2元，勁升10.83%。

中國海關總署早前數據顯示，海南購物旅客大增。

【12︰10】恒指半日倒跌410點

恒指半日倒跌410點或1.63%，收報24692點；國指跌141點或1.38%，收報10115點；恒生科技指數跌106點或1.4%，收報7441點。

大市成交779億元。美國擬下架中國通訊APP，騰訊 （0700） 跌逾2.6%。美團點評 （3690）則逆市升近2%創新高。另外，IGG （0799） 績後抽升2成。

50隻藍籌股中，只有3桶油錄得升幅

【10︰56】港股挫逾400點

騰訊 （0700） 跌幅擴至2.58%，低見546.5元。

美團點評 （3690） 升幅收窄至1.37%，報221.4元，今早曾升逾4%，高見229.2元創新高。

恒指最新挫408點，報24694點。

【10:12】騰訊挫逾2%

大市跌幅擴大，股王騰訊﹙0700﹚挫2.49%至547元，成交額32.95億元。美國國務卿蓬佩奧稱，中國應用程式，包括微信危害美國公民數據安全，要求下架。

藥明生物(2269)今早曾飆11.9%，升幅現失窄至1.9%。

恒指現挫323點，報24779點；國指現挫98點，報10164點。

【09:55】長建挫逾2%

港股轉跌，恒指現挫133點，報24969點，失守25000點關；國指挫19點，報10237點；科技指數跌34點，報7512點。

長江基建﹙1038﹚中期純利大減52%，股價今早偏軟，現挫2.56%，報39.85元。

【09:37】美團破頂

美團大升近半成，再破頂。該股現報229元，升4.85%，成交額5.94億元。

恒指升幅收窄，現報25110點，升8點或0.03%。

【09:28】港股升98點

港股開市造好，恒指升98點或0.39%，報25201點；國指升34點或0.34%，報10291點；科技指數升19點或0.47%，報4112點。

中人壽﹙2628﹚強勢，開市大升5.6%，見19.5元，為表現最佳藍籌。其他表現佳的成份股包括創科實業﹙0669﹚升2.62%、中海油﹙0669﹚升2.62%、友邦保險﹙1299﹚升2.15%及蒙牛乳業﹙2319﹚升2%。

騰訊控股﹙0700﹚升1.51%，高見569.5元。