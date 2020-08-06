【持續更新】恒指半日挫逾410點　騰訊挫2.6%　美團逆市破頂

港股昨日收市企穩25000點之上，投資者關注能否借勢反攻。

【12︰10】恒指半日倒跌410點

恒指半日倒跌410點或1.63%，收報24692點；國指跌141點或1.38%，收報10115點；恒生科技指數跌106點或1.4%，收報7441點。

大市成交779億元。美國擬下架中國通訊APP，騰訊 （0700） 跌逾2.6%。美團點評 （3690）則逆市升近2%創新高。另外，IGG （0799） 績後抽升2成。

50隻藍籌股中，只有3桶油錄得升幅

【10︰56】港股挫逾400點

騰訊 （0700） 跌幅擴至2.58%，低見546.5元。

美團點評 （3690） 升幅收窄至1.37%，報221.4元，今早曾升逾4%，高見229.2元創新高。

恒指最新挫408點，報24694點。

【10:12】騰訊挫逾2%

大市跌幅擴大，股王騰訊﹙0700﹚挫2.49%至547元，成交額32.95億元。美國國務卿蓬佩奧稱，中國應用程式，包括微信危害美國公民數據安全，要求下架。

藥明生物(2269)今早曾飆11.9%，升幅現失窄至1.9%。

恒指現挫323點，報24779點；國指現挫98點，報10164點。

【09:55】長建挫逾2%

港股轉跌，恒指現挫133點，報24969點，失守25000點關；國指挫19點，報10237點；科技指數跌34點，報7512點。

長江基建﹙1038﹚中期純利大減52%，股價今早偏軟，現挫2.56%，報39.85元。

【09:37】美團破頂

美團大升近半成，再破頂。該股現報229元，升4.85%，成交額5.94億元。

恒指升幅收窄，現報25110點，升8點或0.03%。

【09:28】港股升98點

港股開市造好，恒指升98點或0.39%，報25201點；國指升34點或0.34%，報10291點；科技指數升19點或0.47%，報4112點。

中人壽﹙2628﹚強勢，開市大升5.6%，見19.5元，為表現最佳藍籌。其他表現佳的成份股包括創科實業﹙0669﹚升2.62%、中海油﹙0669﹚升2.62%、友邦保險﹙1299﹚升2.15%及蒙牛乳業﹙2319﹚升2%。

騰訊控股﹙0700﹚升1.51%，高見569.5元。