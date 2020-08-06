港鐵上半年轉蝕3.3億元　派息25仙　客運收入大減逾4成

港鐵（0066）公布截至去年6月底止中期業績，股東應佔虧損為3.34億元，去年同期盈利為55億元，每股基本盈利0.05元，派中期息25仙。

港鐵期內收入為215.92億元，按年減23.6%，經常性業務利潤為4.33億元，按年跌83.8%，基本業務利潤增63.8%至56.33億元。

明年首季前為3個物業項目招標

港鐵客運業務收入減少41.7%至62.34億元，上半年港鐵總乘客量下跌37.7%，未計利息及財務開支和計及每年非定額付款後，經營虧損為25.79億元。跌幅主要來自新冠肺疫情爆發所造成的不利影響，導致乘客量減少及平均車費下 降。

車站商務總收入跌49.1%至18.09億元，主要由於因關閉邊境而為免稅店提供的租金減免，以及受疫情影響所提供的商店租金減免。

港鐵表示，來自物業發展利潤為51.71億元，按年升逾5倍，主要來自日出康城第六期LP6入賬的利潤。預計在2021年第一季度末之前視乎情況為3個物業發展項目進行招標，合共提供約4,350個住宅單位，並預計於未來幾個月內將日出康城第十期及大圍站物業發展項目推出預售。

港鐵指出，疫情對經常性業務淨利潤在今年上半年的財務影響預計約為50億元。（資料圖片)

疫情爆發嚴重影響多項業務

港鐵指，過去六個月港鐵乃至整個香港社會均面對異常嚴峻的挑戰，由於自去年公眾活動的後續影響，加上爆發新冠病毒疫情，集團鐵路營運、商場、車站零售租賃及廣告業務均受到不單在財務上的多重衝擊，疫情對集團的經常性業務淨利潤在今年上半年的財務影響預計約為50億元。