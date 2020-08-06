4大央行印鈔兼買資產　摩通料明年底時資產規模增至27萬億美元

摩根大通發表報告，預料在美國聯儲局﹑歐洲央行﹑日本央行及英倫銀行透過購買資產及信貸寬鬆後，將相關央行資產規模在明年底時增至27萬億元（美元‧下同），佔本地生產總值比例由57%增至67%，擴張速度較2008年全球金融危機時更快。

報告指出新冠肺炎疫情大流行使經濟活動突然停擺，擾亂金融市場，多國或地區央行推出多項寬鬆貨幣措施作應對。美﹑歐﹑日及英央行資產負債表，在2018及2019年約為15萬億元，可是在今年中時已增至21萬億元。

摩通指出央行資產增長步伐未停止，美歐等央行貨幣政策擴張規模及範圍，均遠超全球金融危機期間及之後的規模。

報告指出，主要央行不大可能扭轉寬鬆政策，因通脹率持續低於目標令復甦前景不明﹑疫情及再爆發導致下行風險，以及財政政策帶來的支持預期將減弱等因素。

該行認為美日等4大央行資產負債表按月增加的高峰已過去，惟至明年初，年增長率仍繼續上揚，直至明年下半年，這12個月內增長速度將超出全球金融危機時的高峰。

報告指出，聯儲局資產負債表增幅最少，佔本地生產總值比率由19%增至37%，日本央行的資產負債表佔本地生產比率，由104%增至140%，歐央行及英倫銀行今年增幅低於20%。