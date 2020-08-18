財經加零一｜與曾俊華談金融科技　虛擬保險有發展空間？

《香港01》財經節目「財經加零一」，逢港股交易日下午5時直播。節目廣邀各界嘉賓暢談對公共政策、宏觀經濟、股市及樓市的個人看法，以及投資心得。今日（7日）嘉賓為前財政司司長、保泰人壽保險有限公司（Bowtie）資深顧問曾俊華，以及Bowtie聯合創辦人兼聯合行政總裁顏耀輝。

兩人將與香港01財經組採訪主任黃捷，及主持鄧蕙琳，討論金融科技的新趨勢，以及虛疑保險的最新發展。屆時香港01 APP、 財策薈facebook專頁，以及財策薈youtube channel將會直播。

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新型冠狀病毒疫情持續嚴峻，本地的確診人數不斷攀升，更涉及多宗源頭不明的個案，本港多間保險公司都推出針對新冠肺炎的額外保障。前財政司司長、Bowtie資深顧問曾俊華及Bowtie聯合創辦人兼聯合行政總裁顏耀輝出席節目「財經加零一」時表示，疫情期間市民接受網上消費程度提高，能促進市民對虛擬保險的認知;而科技有助降低成本，網上投保保費亦自然相應降低。

虛擬保險與傳統保險有何分別？

虛擬保險公司顧名思義是指透過全數碼渠道方式銷售（即不使用代理、銀行或經紀）來銷售保險產品的公司，監管及資金要求與傳統保險公司無異。

顏耀輝指，坊間目前只有少於1%的保險是直接透過銷售渠道售賣，香港亦有很多保險都是擁有投資成份的產品，香港人較缺少保障成份較高的保險產品。他表示Bowtie的出現是透過網上去推介人壽、保險產品，亦將投保、核保及索償的程序搬到網上進行。