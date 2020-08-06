美8月1日當周申領失業救濟人數118.6萬

美國8月1日當周首次申領失業救濟人數118.6萬人，預估為140萬人，前值為143.4萬人。

首次申請失業救濟人數是衡量裁員的可靠指標，統計的是第一次申請領取失業金的人數。

截至目前，美國首次申請失業救濟人數已經連續20周超過100萬人，約為疫情暴發前平均水準的6倍。

2020年4月2日，密西西比州北傑克遜的WIN就業中心，一名保安在玻璃門後遞給失業者一張失業救濟金申請表。（AP）

美聯儲7月29日在貨幣政策會議後的聲明中表示，美國近月來的經濟活動和就業形勢有所回暖，但仍遠低於年初的水準。後續經濟發展將在很大程度上取決於疫情發展，持續的公共衛生危機將在短期內嚴重影響經濟活動、就業和通貨膨脹，並在中期對經濟前景構成相當大的風險。

美國初請失業人數減少對美國總統特朗普來說或許是好消息。7月2日當美國勞工部公佈的數據顯示，6月份美國失業率降至11.1%，明顯低於5月的13.3%；6月非農就業人口按月增加480萬，也明顯好於預期。這一消息讓特朗普大為振奮，他立即在社交媒體上發文：「偉大的就業數據。」

美國勞工部數據顯示，美國4月失業率高達14.7％，較3月的4.4%增長了兩倍多，是上世紀30年代經濟大蕭條以來的最高值。5月美國失業率按月下降1.4個百分點至13.3%。6月美國新增480萬個工作崗位，失業率降至11.1%。