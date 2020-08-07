亞太區股市低收　創業板挫逾2%

港股本周在24200點至25200區間上落，長和系昨公布業績，《香港01》今為密切留意大市及相關股份表現。

【15:12】內地股市低收

內地股市低收，上證收市報3354點，跌32點或1%，深成收市報13648點，跌214點或1.6%，滬深收市報4707點，跌54點或1.4%，創業板收市報2749點，跌64點或2.3%。

亞太區股市低收，日股收市報22329點，跌88點或0.4%，澳洲ASX 200指數收市報6004點，跌37點或0.6%，台灣加權指數收市報12828點，跌84點或0.7%，KOSPI指數收市報2351點，升9點或0.4%。

【13:05】恒指跌510點

恒指報24420點，跌510點或2.05%。科技指數收報7253點，跌324點或4.27%。

騰訊報521元，瀉34.5元或6.21%。阿里巴巴（9988）報245.8元，跌11.2元或4.35%。美團點評（3690）報216元，跌5.2元或2.35%。小米（1810）報15.26元，跌0.66元或4.14%。

【12:00】恒指中午收跌566點 科技指數挫逾4%

恒指今早曾低見24167點，挫762點或3.05%，中午收報24364點，跌566點或2.27%，成交額1,026.7億元。國指收報9989點，跌213點或2.08%。科技指數收報7221點，跌355點或4.69%。

受美國總統特朗普「打科技牌」，禁止45天後美國民眾與騰訊（0700）進行有關微信交易的消息所拖累，中資科技股表現「走樣」，騰訊收報518元，瀉37.5元或6.75%。阿里巴巴（9988）收報245.2元，跌11.8元或4.59%。美團點評（3690）收報214元，跌7.2元或3.25%。小米（1810）收報15.18元，跌0.74元或4.64%。

【11:42】港股跌696點 騰訊曾挫一成

恒指現跌696點，報24233點。美國總統特朗普（Donald Trump）發出行政命令，禁止45天後美國民眾與騰訊（0700）進行有關微信的交易，騰訊曾低見499.4元，跌約10%，現報512元，跌7.8%。

電盈（0008）升8.9%，報4.89元。長和（0001）跌2.45%，報49.65元。長實集團（1113）跌7.96%，報41元。

【10:40】長實股價跌近一成

長實集團（1113）跌幅擴大至9%，報40.55元；長和（0001）跌逾2%，報49.8元。

【10:20】港股跌幅擴大至逾300點

恒指跌326點，現報24603點。長實（1113）跌7.7%，報41.1元。長和（0001）跌2%，報49.85元。

【09:34】電盈飆14%

港股跌幅擴大至141點，報24788點。騰訊控股﹙0700﹚跌0.72%，報551.5元。滙控（0005）跌1.34%，報33.05元。友邦（1299）跌0.34%，報71.35元。

電盈（0008）升14.2%，報5.13元。長和（0001）跌1.17%，報50.3元。長實集團（1113）跌5.27%，報42.2元。

【09:30】內地A股低開

A股三大股指集體低開，上證指數跌0.47%，報3370點；深證成指跌0.36%，報13813點；創業板指跌0.26%，報2807點。

【09:25】李澤楷以溢價15.8％增持 電盈彈9％

電盈（0008）主席李澤楷提出以每股5.2元增持股份，較昨日收市價溢價15.81%，開市報4.9元，升9.13%。

【09:20】港股開市跌21點

港股開市報24909點，跌21點或0.085%。國指開市報10205點，升約2點。