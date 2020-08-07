【持續更新】港股跌幅擴大至逾300點　長實挫近一成

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港股本周在24200點至25200區間上落，長和系昨公布業績，《香港01》今為密切留意大市及相關股份表現。
【10:40】長實股價跌近一成
長實集團（1113）跌幅擴大至9%，報40.55元；長和（0001）跌逾2%，報49.8元。
【10:20】港股跌幅擴大至逾300點
恒指跌326點，現報24603點。長實（1113）跌7.7%，報41.1元。長和（0001）跌2%，報49.85元。
【09:34】電盈飆14%
港股跌幅擴大至141點，報24788點。騰訊控股﹙0700﹚跌0.72%，報551.5元。滙控（0005）跌1.34%，報33.05元。友邦（1299）跌0.34%，報71.35元。
電盈（0008）升14.2%，報5.13元。長和（0001）跌1.17%，報50.3元。長實集團（1113）跌5.27%，報42.2元。
【09:30】內地A股低開
A股三大股指集體低開，上證指數跌0.47%，報3370點；深證成指跌0.36%，報13813點；創業板指跌0.26%，報2807點。
【09:25】李澤楷以溢價15.8％增持 電盈彈9％
電盈（0008）主席李澤楷提出以每股5.2元增持股份，較昨日收市價溢價15.81%，開市報4.9元，升9.13%。
【09:20】港股開市跌21點
港股開市報24909點，跌21點或0.085%。國指開市報10205點，升約2點。