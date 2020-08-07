騰訊曾失守500元　港股半日跌566點　科技指數挫逾4%

港股本周在24200點至25200區間上落，長和系昨公布業績，《香港01》今為密切留意大市及相關股份表現。

【12:00】恒指中午收跌566點 科技指數挫逾4%

恒指中午收報24364點，跌566點或2.27%，成交額1,026.7億元。國指收報9989點，跌213點或2.08%。科技指數收報7221點，跌355點或4.69%。

受美國總統特朗普「打科技牌」，禁止45天後美國民眾與騰訊（0700）進行有關微信交易的消息所拖累，中資科技股表現「走樣」，騰訊收報518元，瀉37.5元或6.75%。阿里巴巴（9988）收報245.2元，跌11.8元或4.59%。美團點評（3690）收報214元，跌7.2元或3.25%。小米（1810）收報15.18元，跌0.74元或4.64%。

【11:42】港股跌696點 騰訊曾挫一成

恒指現跌696點，報24233點。美國總統特朗普（Donald Trump）發出行政命令，禁止45天後美國民眾與騰訊（0700）進行有關微信的交易，騰訊曾低見499.4元，跌約10%，現報512元，跌7.8%。

電盈（0008）升8.9%，報4.89元。長和（0001）跌2.45%，報49.65元。長實集團（1113）跌7.96%，報41元。

【10:40】長實股價跌近一成

長實集團（1113）跌幅擴大至9%，報40.55元；長和（0001）跌逾2%，報49.8元。

【10:20】港股跌幅擴大至逾300點

恒指跌326點，現報24603點。長實（1113）跌7.7%，報41.1元。長和（0001）跌2%，報49.85元。

【09:34】電盈飆14%

港股跌幅擴大至141點，報24788點。騰訊控股﹙0700﹚跌0.72%，報551.5元。滙控（0005）跌1.34%，報33.05元。友邦（1299）跌0.34%，報71.35元。

電盈（0008）升14.2%，報5.13元。長和（0001）跌1.17%，報50.3元。長實集團（1113）跌5.27%，報42.2元。

【09:30】內地A股低開

A股三大股指集體低開，上證指數跌0.47%，報3370點；深證成指跌0.36%，報13813點；創業板指跌0.26%，報2807點。

【09:25】李澤楷以溢價15.8％增持 電盈彈9％

電盈（0008）主席李澤楷提出以每股5.2元增持股份，較昨日收市價溢價15.81%，開市報4.9元，升9.13%。

【09:20】港股開市跌21點

港股開市報24909點，跌21點或0.085%。國指開市報10205點，升約2點。