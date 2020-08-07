【新冠肺炎】傳將減薪　四大國有銀行回應：目前無此安排

受新冠肺炎疫情影響，中國經濟增速放緩，在此背景下，有消息稱中國四大國有銀行將降薪。

據《新華社》報道，中國工商銀行（1398）、中國農業銀行（1288）、中國銀行（3988）、中國建設銀行（0939）周四（6日）回應薪酬問題。

工行表示，2019年，根據中國國務院部署，中國財政部推動實施了國有金融企業工資決定機制改革，按照市場化原則核定工資總額。工資總額與整體經營情況相掛鈎，履行公司治理程序後決策確定。截至目前，工行沒有統一降薪的安排。

工行否認降薪傳聞。圖為位於馬來西亞首都吉隆坡的工行分行。（多維新聞）

農行表示，農行2019年工資總額按照中國財政部國有金融企業工資決定機制改革政策核定，遵循市場化的基本方向及公司治理機制的相關要求，與農行經濟效益同步增長。目前沒有降薪的計劃和安排。

中行表示，2019年，根據中國國務院工作部署，中國財政部推動實施了國有金融企業工資決定機制改革，按照市場化的原則核定企業工資總額。中行按照改革後的政策規定，通過公司治理程序確定工資費用，職工工資與企業效益實現同步增長。目前，中行工資費用預算中尚無降薪安排。

建行表示，建行工資總額按照中國財政部制定的國有金融企業工資決定機制核定，遵循市場化基本原則和公司治理要求，2019年工資增長與利潤增長保持匹配。2020年以來，新冠肺炎疫情對全球和中國經濟造成巨大衝擊，建行積極支持做好「六穩」「六保」工作，加大向實體經濟讓利力度。目前沒有降薪的計劃安排。