特朗普打壓微信　 騰訊曾驚瀉一成　 沈大師：留意兩大因素

美國特朗普昨日簽署行政命令，提出全面封殺抖音海外版TikTok，騰訊（0700）旗下通訊軟件微信亦被波及，騰訊股價今早跌一成，失守500元大關，低見499.4元。該股午間收報518元，大瀉6.75%，對重磅股而言跌幅誇張。受消息拖累，港股半日挫566點或2.27%，「港版納指」更大瀉4.69%，「ATMX」無一倖免。

美國白宮指，微信大量收集用戶數據，容許中共接觸美國居民和財產資訊。美國總統特朗普昨簽署行政令，稱要解決微信帶來的威脅，禁止45天後美國一切與微信有關的交易。

美國國務卿蓬佩奧表示，將啟動「清潔網絡」 （Clean Network）行動，限制中國網絡公司。（AP）

沈大師：看好業績惟股價不樂觀

對於美國新打出的「科技牌」，騰訊也「中箭」，訊匯證券行政總裁沈振盈認為，該股股價炒上500元以上已經「炒過龍」，認為其之前的業績無法支持其股價，加上美國國務卿蓬佩奧表明要「清網」，在兩因素配合下，相信騰訊業績前會出現較深的回吐。

不過，沈大師指出，騰訊的衍生工具十分重倉，相信500元水平有短暫支持，但要等待騰訊即將公布的新一份業績，才能夠衡量其股價表現。他個人睇好業績會不錯，但對股價則不樂觀，「中芯份業績都靚，但股價都跌咗落嚟！」

大市方面，沈大師仍然看好指數在大位有支持，「23800點至24000點可以守得住」。

沈振盈指出，騰訊的衍生工具十分重倉，相信500元水平有短暫支持。（余俊亮攝）

阮子曦：建議高追投資者調低目標價

中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦認為，美國對微信的制裁令較預期來得早，市場反應恐慌導致股價急跌，惟騰訊在美國業務佔約8％，而目前股價已跌近同一水平，初步建議投資者可見「跌定少少」再作增持，而想博「撈底」的投資者只可以眼明手快，料一成跌幅已經反映負面消息。

他補充，美國施加制裁長遠影響深遠，難以預估特朗普會否有進一步行動，但鑑於騰訊將於下星期公布業績，認為投資者不需要過分恐慌。他特別提醒，博業績的投資者須將目標價下調，假設投資者於540至560元價位買入，並將目標價定為600元，須留意在政治因素影響下，股價或難以上望600元高位。

業務方面，他提到，美方施壓對騰訊手遊業務或有影響，收購歐洲遊戲商時或導致失易告吹，坦言「烏雲係黑咗」，對業務前景帶來不明朗因素。在捲入中美博奕之時，須留意美國政府會否繼續施壓，目前字節跳動及騰訊均被「擺上枱」，中國政府卻暫無表態，不敢說騰訊會否與TikTok一樣被完全被封鎖，但涉兩國人民之間溝通問題，仍待以政治解決。