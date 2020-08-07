中國7月份出口增長10.4%　今年首7月對美國出口跌4.1%

據中國海關總署統計，2020年前7個月，中國貨物貿易進出口總值17.16萬億元（人民幣‧下同），比2019年同期下降1.7%，降幅較上半年收窄1.5個百分點。其中，出口9.4萬億元，下降0.9%；進口7.76萬億元，下降2.6%；貿易順差1.64萬億元，增加8.1%。
7月份，中國外貿進出口2.93萬億元，增長6.5%。其中，出口1.69萬億元，增長10.4%；進口1.24萬億元，增長1.6%；貿易順差4,422.3億元，增加45.9%。
中國7月份出口增超一成，超市場預期。（新華社）
一般貿易進出口比重提升，保稅物流進出口增長。今年首7個月，中國一般貿易進出口10.35萬億元，下降0.5%，佔外貿總值的60.3%，比2019年同期提升0.7個百分點。其中，出口5.59萬億元，增長0.6%；進口4.76萬億元，下降1.9%。同期，加工貿易進出口4.03萬億元，下降7.1%。其中，出口2.55萬億元，下降7.7%；進口1.48萬億元，下降6.1%。此外，中國以保稅物流方式進出口2.07萬億元，增長2.9%。其中，出口7,002.7億元，增長5.3%；進口1.37萬億元，增長1.7%。
對東盟、歐盟和日本進出口增長，對美國進出口下降。
今年首7個月，中國與東盟貿易總值2.51萬億元，增長6.6%，佔外貿總值的14.6%。其中，中國對東盟出口1.4萬億元，增長5.6%；自東盟進口1.11萬億元，增長7.8%；對東盟貿易順差2,881.3億元，減少2.1%。
中國與歐盟貿易總值為2.41萬億元，增長0.1%，佔外貿總值的14%。其中，中國對歐盟出口1.47萬億元，增長4%；自歐盟進口9,367.2億元，下降5.6%；對歐盟貿易順差5,347.8億元，增加26.5%。
中美貿易總值為2.03萬億元，下降3.3%，佔外貿總值的11.8%。其中，中國對美國出口1.56萬億元，下降4.1%；自美國進口4,755億元，下降0.3%；對美貿易順差1.08萬億元，減少5.7%。
中日貿易總值為1.22萬億元，增長1.1%，佔外貿總值的7.1%。其中，對日本出口5,571.3億元，增長0.2%；自日本進口6,668.5億元，增長1.8%；對日貿易逆差1,097.2億元，增加10.8%。